حصلت مواطنة سعودية على حكم قضائي بإغلاق طريق مشاة بمخطط النعيم بمنطقة مكة، بعد أن تمكنت من إثبات الضرر الواقع على السكان من تحويل الطريق المخصص للمشاة إلى ممر للسيارات منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأكدت أم محمد، صاحبة الدعوى، أنها كسبت حكمًا قضائيًا من المحكمة الإدارية بإغلاق الطريق، ولكن أمانة جدة رفضت التنفيذ وفقًا لـ “عكاظ”.
ولفتت أم محمد إلى أنه باعتراض أمانة جدة على الحكم، تم رفعه إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة التي نظرت القضية عبر أربعة قضاة في الدائرة الثانية لتصدر قرارها بتأييد الحكم ورفض اعتراض الأمانة.
ونوهت أم محمد إلى أنه تم تحويل القرار إلى إدارة الطرق في الأمانة لتنفيذ الحكم لكنه لم ينفذ حتى الآن، رغم مرور خمسة شهور على تصديق محكمة الاستئناف الإدارية، مشددة على على تضرر السكان على مدى 34 عاما.
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