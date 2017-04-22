هاجم مدير قناة الإخبارية جاسر الجاسر، الطريقة البيروقراطية التي تُدار بها القناة، مؤكدًا أنه رغم محاولات إنعاشها إلا أنها ما زالت تواجه صعوبات.
واستنكر الجاسر خلال استضافته في برناج “بالمختصر” على قناة “إم بي سي”، وجود البيروقراطية، مؤكدًا أنها السبب في تذبذب مستوى القناة وعدم تطورها.
وقال الجاسر: “أي قناة يكون بها أهداف معينة تريد أن تتحقق في نهاية العام تسويقيا وترويجيا، ولكن لم يكن هذا مطروحًا في التليفزيون السعودي وخاصة قناة الإخبارية، وذلك لأنها بالنسبة لإعلاميها مجرد وظيفة ومدير الإخبارية كان مجرد موظف، وليس لها قيمة”.
وأوضح الجاسر تمكن البيروقراطية من القناة وعدم السعي لتطورها من جانب القائمين عليها، مؤكدًا: “لا أحد يأتي آخر السنة ويقول لماذا تراجعت الإخبارية، مثل أي قناة خاصة”.
وتابع الجاسر: “هكذا كانت تُدار بشكل فردي، هذه المؤسسة كانت تتآكل، ولم تكن تنمو، كان يجب أن تكون الآن عبر الأربعة عشر سنة الماضية وهي عمر الإخبارية تقريبا أن تكون مؤسسة فاعلة وحاضرة، وقوية، والتذبذب كان سببه البيروقراطية”.
وعلق الجاسر على سؤال يخص المتعاونين وقضاياهم الذي طرحه مذيع البرنامج، قائلًا: كأنك يا أبو زيد ما غزيت، الإجراءات البيروقراطية لا تتغير، إلى الآن فيه متعاونين، ولا يوجد وظائف ولا يوجد تقييم مهني”.
ورأى الجاسر أن الفهم البيروقراطي للإعلام هو فهم وظيفي، وليس وسيلة، مشددًا أنه لا يمكن أن يتحرك الإعلام في بيئة بيروقراطية..بحسب مزمز
ولفت الجاسر إلى أن الإخبارية “ما عادت توظف كفاءات حقيقة، وأن الإعلاميين الموجودون في التليفزيون لا يتم تعيينهم على مهارات إعلامية معينة”، متابعًا: “الموظف الرسمي لا تستطيع أن تتعامل معه أو تعاقبه بإجراءات حقيقة مثل ما يصير في مؤسسة خاصة، وبالتالي لا يمكن أن يتحول ويتطور”.