كشفت مصادر تفاصيل جديدة ومثيرة أشبه بلقطة من فيلم أكشن حول حادث تصادم ناقة البترول وثلاث سيارات على طريق مكة- جدة السريع، ونتج عنه تسرب البترول مما أدى إلى اشتعال النار في السيارات وتفحم شخص داخل سيارته المحترقة وإصابة شخصين آخرين.
وتفصيلا وفقا لـ”سبق” السعودية أكدت المصادر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً الساعة “12.57” من صباح يوم الجمعة بوقوع حادث مروري عبارة عن ارتطام سيارة من نوع “كيا” في مؤخرة ناقلة بترولية على طريق مكة – جدة السريع بعد كوبري الزايدي باتجاه مكة المكرمة، ونتج عنه تسرب الوقود واشتعال النار على الفور في الناقلة والسيارة ، وأيضًا بطول أكثر من 500 متر، ونتج عن ذلك تفحم سائقها وانحراف سيارته إلى المسار الأوسط وارتطامها بمركبة ثانية من نوع “كيا” أيضًا، واشتعال النار بها؛ مما اضطر السائق إلى أن يوقف السيارة ويترجل منها على الفور، إلا أنه لحقت به إصابات متوسطة أثناء احتراق سيارته أيضا .
وبينما المشهد كذلك لحقت بهم سيارة أخري من نوع “وانيت هايلوكس”، يقودها سائق من جنسية عربية تفاجأ بانتشار لهيب النار بسرعة فائقة أمامه ولم يملك حلًّا للموقف سواء أن يقفز بنفسه من سيارته وهي تسير قبل وصولها إلى موقع الحريق، وبهذا التصرف نجا السائق، فيما التهمت النار سيارته، وتعرض هو الأخر إلى إصابات متفرقة وتم نقله للمستشفى- بحسب المصدر.
- من هي ابنة العوامية التي هددها الإرهابيون بالاغتيال؟
- عودة المواطنيين السعوديين المختطفين في العراق إلى المملكة
- بالفيديو.. كأنك يا أبو زيد ما غزيت.. الجاسر: مدير الإخبارية يعامل كموظف ليس له قيمة
- القرني يكشف عن العائد الذي حققه من وراء كتاب لا تحزن.. ورصاصة الحياة مؤلفه الجديد
- 32 ألف منشأة طبقت وثيقة التأمين الصحي الموحدة
- الرئيس الاندونيسي: بعد ما حملت له المظلة عن المطر بنفسي شعرت من الملك سلمان بخيبة أمل قليلة
- عائلة الشهيد المقدم “الشهراني”: كان في آخر مهمة له.. وهذه وصيته لزوجته وجيرانه
- كشفتها رسالة “واتساب”.. واقعة تعذيب جديدة للمعتقلين السعوديين بالسجون العراقية
- هذه آخر مشاركة للشهيد فيصل بن سعود السبيعي على “واتس آب”
- الحرس الوطني ينعى النقيب طيار “الهويريني” بعد استشهاده في الطائرة العمودية بمأرب!