كشف الشيخ عائض القرني عن العائد الذي حققه من وراء كتابه “لا تحزن” والمؤلفات الجديدة التي سيطرحها في الأسواق خلال الشهور المقبلة، لافتاً إلى أن الكتاب الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة بترجماتٍ مختلفة لم يتحصل منه سوى على 1% فقط من أرباحه ومبيعاته.
وبيّن القرني وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه باع حقوق الكتاب كمذكرة لرجل أعمال بالمملكة ليقوم على أثر ذلك بطباعة الكتاب وترجمته لعدة لغات وبيعها بمختلف دول العالم، مضيفاً: “نسخ الكتاب باتت ملكه الخاص ولم أتحصل منها على شيء، ولم يدخل علي ريال واحد منها”.
ولفت إلى أن كتاباً جديداً سيصدر له خلال 3 أشهر ويحمل اسم “رصاصة الحياة” سيروي خلاله تفاصيل ما تعرض له في الفلبين والرسائل التي خلُص بها من تلك الواقعة، داعياً مواطني البلدان التي تشهد حالة حروب إلى الصبر والثقة في الله والأمل في تغيير الواقع.
ووجه القرني عدة رسائل إلى متهمي الإسلام بنشر الإرهاب حول العالم، قائلاً: “أقول لمن يتبنون مصطلح الإسلامفوبيا أأنتم أصدق من الله تعالى؟!”، نافياً وجود أي علاقة بين الإسلام وبين العمليات الإرهابية التي يشهدها العالم من حين لآخر.
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