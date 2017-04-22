وثق مقطع فيديو تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي عملية تخريب لاستراحة، قيل إنها في إحدى المزارع بمحافظة الأحساء؛ حيث عَمِد مستأجروها إلى إلحاق أضرار بالغة فيها..بحسب مزمز
وأظهر المقطع قيام عدد من الشباب المستأجرين للاستراحة باقتلاع المكيفات وتكسير “اللمبات” والعبث في مسبح الاستراحة برمي إطار سيارة فيه وبعض فروع الأشجار، إلى جانب رمي دراجات نارية في المسبح.
كما بيّن المقطع اقتلاع الشباب للأشجار الموجودة في الاستراحة، كاشفاً عن محاولتهم التخريب والعبث بما تحتويه.
من جهتهم انتقد متداولو المقطع تصرف هؤلاء الشبان، معربين عن صدمتهم وغضبهم حيال هذه السلوكيات المرفوضة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تحديد هوياتهم ومحاسبتهم على فعلتهم.