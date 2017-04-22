بلغ عدد المنشآت، التي طبقت وثيقة التأمين الصحي الموحدة نحو 32304 منشآت، فيما وصل إجمالي وثائق التأمين لأصحاب العمل في المرحلة الثالثة إلى 8841 وثيقة. وقال لـ”الاقتصادية” ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، إن قرار تطبيق المرحلة الرابعة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة على أصحاب العمل، الذين يعمل لديهم أقل من 25، تم تطبيقه في العاشر من أبريل الجاري، ولم يكن هناك تأجيل، كما تم تداوله أخيرا.
وأضاف “لمسنا التغيير الحاصل في سوق التأمين بعد تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل وذلك في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص”.
وأشار إلى أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، حيث سيلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط. وبين أنه تم رصد بعض أصحاب العمل الذين لا يقومون بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديهم، بل يطلب منهم القيام بالتأمين على أنفسهم بوثائق فردية أما الآن فقد أصبح رب العمل ملزم بالتأمين على عماله في وثيقة واحدة.
وذكر أن الفرق الميدانية الرقابية في الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي رصدت سبع مخالفات على شركات التامين الصحي خلال الفترة الماضية، وأسفر عن وقف شركة واحدة واتخاذ إجراءات احترازية لثمان شركات أخرى لضمان الحد من هذه التجاوزات في إصدار وثائق الضمان الصحي.
وبين أن هذه المخالفات رصدت من قبل الفرق الميدانية الرقابية في الأمانة العامة للمجلس، حيث قام بزيارة مجموعة من شركات التأمين.
وحول أبرز المخالفات المسجلة، أكد المعارك، وجود سبع مخالفات تم رصدها على شركات التأمين الصحي من خلال الفرق الرقابية، تتصدرها التعامل مع مكاتب خدمات عامة وجهات غير مرخصة للعمل في مجال التأمين، وقبول طلب التأمين من قبل شخص ليس له أي علاقة مع المؤمن له أو الكفيل ومن دون توكيل أو خطاب رسمي من حامل الوثيقة، فضلا عن القيام بتعبئة نموذج طلب التأمين والإفصاح الطبي والتوقيع عليه من قبل مندوب شركة التأمين وليس من حامل الوثيقة، ووجود عدد من وثائق التأمين الصحي مصدرة تحتوي على تواقيع متشابهة لأصحاب عمل مختلفين. وأشار إلى أنه من بين المخالفات وجود عدد من وثائق التأمين الصحي غير موقعة من قبل حامل الوثيقة، فضلا عن وجود عدد من وثائق التأمين الصحي لا يوجد بها ما يفيد تسلم حامل الوثيقة لبطاقة التأمين الصحي والكتيب الاسترشادي الذي يوضح فيه نطاق التغطية التأمينية ولا شبكة مقدمي الخدمة الصحية، وإضافة الزوجات على أساس أنهن بنات للموظف للحصول على أسعار تأمين منخفضة وهذا لا يتماشى مع الأسعار المعتمدة للزوجات لدى الشركة.