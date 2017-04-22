قضى شخص مساء أمس، إثر احتراق ناقلة بترولية وثلاث سيارات أخرى على طريق مكة المكرمةً – جدة السريع (الحرمين).
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف : “تلقينا بلاغا مفادةه اشتعال النار في ناقلة بترولية على طريق مكة- جدة السريع”..بحسب لجينيات
وأوضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن نتيجة حادث مروري وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى، حيث تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون إنفجار الصهريج نظرا لارتفاع درجة حرارته.
وأشار الشريف إلى أنه نجم عن الحادث وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، مؤكداً فيما تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.