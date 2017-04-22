في فيديو طريف سخر الرئيس الأندونيسي من نفسه اثناء زيارة الملك سلمان لإندونيسيا في إطار جولته الآسيوية, حيث روى لشعبه في تجمع حاشد قصة طريفة تبين غيرته من الصين لاستثمار المملكة بها أموالاً أكثر من دولته, ولا شك أن الصين تعتبر الدولة الأكبر اقتصاديا وصناعياً في العالم, وكانت دعابة الرئيس الإندونيسي بمثابة غيره وتشجيع لشعبه للنهوض ببلدهم لكي يكونون من مصاف الدول الأولى وتتسارع بقية الدول للاستثمار بها..بحسب مزمز
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