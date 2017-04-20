تعلق صبي صيني يبلغ من العمر 10 أعوام بأفلام الرسوم المتحركة، والشخصيات الكرتونية، وأصبح مهتما بكل أفعالهم ويحاول تقليدهم في كل شيء، ليصل به الشغف والحب إلى القفز من النافذة حاملاً مظلة على طريقة شخصية المفضلة في أفلام الكرتون.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن والدي الطفل تركاه فى المنزل وحده، بمقاطعة “جيانغسو”، ليفاجأ باتصال هاتفي يخبرهما أن طفلهما قفز من نافذة شقتهم بالدور العاشر مستخدماً مظلة، وأصيب بجروح خطيرة، لكنه نجا من الموت بعد نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.
وأوضحت الصحيفة أن حادثا مماثلا قد وقع خلال الشهر الماضي فى مدينة “اورومتشى” الصينية فى منطقة “شينجيانغ اويغور”، بقفز فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات من نافذة بالطابق الـ 11 حاملة مظلة، بعد مشاهدة فيلم كرتون شهير يسمى “بوني بيرز”، وتعرضت الفتاة الصغيرة لإصابات خطيرة بعد هبوطها على منصة الأسمنت فى الطابق الرابع.