قامت الممثلة الأميركية ديمي مور، في عام 1997، ببطولة فيلم “جي أي جين G I Jane” والذي لعبت فيه دور “جوردان أونيل” الضابط بالمخابرات البحرية الأميركية برتبة ملازم، والتي تواجه اختباراً صعباً للغاية عندما تم تجنيدها لتصبح أول امرأة يسمح لها بالتدريب في وحدة العمليات السرية المعروفة باسم “الوحدة البحرية للعمليات البحرية والجوية والبرية”.
لم يكن يتوقع لها النجاح، بل إن العديد من كبار العسكريين، بما فيهم سيناتور ليليان ديهافن كانوا يراهنون على فشلها، إلا أن “أونيل” تصمد، وعندما ينتهي تدريبها بأن يتحول إلى عملية إنقاذ ومساعدة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط يصاب القائد، وتتولى “أونيل” كل مسؤوليات القيادة لإنقاذه وإنقاذ العملية.
وبعد 17 عاماً وتحديداً في إلفيروم بالنرويج، تم إنشاء الـ”جيجيرتروبن” النرويجية، أو ما تسمى بـ”قوات الصيد”، وهي أول النساء، بحسب تقرير نشره موقع “ان بي سي نيوز NBC Newss”.