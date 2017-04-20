أعلنت شركة جوجل عن تحديث لخدمة الخرائط التابعة لها “Google Maps” الذي من شأنه توفير ميزة المخطط الزمني أو Timeline للأجهزة الذكية التى تعمل بنظام iOS، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين معرفة الأماكن التى زاروها خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لما نشره موقع TNW الهولندي فإنه يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة تتيح للمستخدمين التعرف على الأماكن التى قام بزيارتها في السابق، فالتطبيق أصبح يحتوي على تبويب خاص يعرض للمستخدمين كافة الأماكن مع وقت الزيارة وأيضا الطرق التى اتبعها للذهاب إلى هناك، وهى ميزة متاحة بالفعل على منصة أندرويد منذ عام 2015، إلا أنها لم تصل إلى منصة iOS.
يذكر أن مستخدمي أجهزة iOS كانوا فى السابق يحتاجون للوصول لخدمة الخرائط من خلال الويب لكي يستفيدوا من هذه الميزة، لكن مع التحديث الجديد فيمكنهم الآن الاستفادة منها مباشرة عبر التطبيق، ويمكن لمستخدمي أجهزة آيفون الوصول للميزة الجديدة من خلال فتح التطبيق والضغط على خيار Your timeline للاستمتاع بكل المميزات التي توفرها.
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