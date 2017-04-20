أَعْلَنَتْ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن مخالفة مطعم مايسترو المتخصص في البيتزا، بعد رصدها إعلاناً للمطعم يحتوي على تضليل وخداع للمستهلك.
وعلق عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي للوزارة، في تغريدة ردَّ بها على الشركة: “إعلان مخالف؛ فيه خداع للمستهلك، تم ضبط المخالفة، ويلزمكم تصحيح الإعلان”..بحسب مزمز
وأَوْضَحَ الحسين الخدعة الموجودة في الإعلان حيث كتب قائلاً: “خداع المستهلك في عبارة تأخذه مَجَّانَاً، ثُمَّ يَأْتِي بخط صغير يحدد للطلبات حتى 50 ريالاً، أو خصم 50 ريالاً للطلبات الأكبر”.
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