أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي لاحتشاد مجموعة من الأشخاص من محبي الفنان عبادي الجوهر فوق أحد المساجد لمشاهدة حفلته في جدة موجة غضب عارمة. حيث استنكر راود مواقع التواصل استغلال سطح المسجد كوسيلة لحضور ومتابعة الحفل الغنائي.
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