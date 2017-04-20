ودع فريق برشلونة الإسباني منافسات دورى أبطال أوروبا عقب تعادله السلبي المخيب للآمال على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي، فى المواجهة النارية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى من المسابقة.
وشهدت المباراة تبادل الفريقان الهجمات على مدار شوطى المباراة، وكان برشلونة الأخطر خاصة على المستوى الهجومي لكنه فشل فى هز الشباك وسط التألق الدفاعي للاعبي اليوفي.
بهذه النتيجة، يحسم يوفنتوس تأهله للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بمجموع المباراتين 3/0، حيث نجح اليوفي فى الفوز بمواجهة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بملعب “يوفنتوس آرينا”، بثلاثية نظيفة.
وانضم يوفنتوس إلى قائمة المتأهلين لنصف النهائي من مسابقة تشامبيونزليج فى الموسم الحالي، مع الثلاثي “ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد، وموناكو الفرنسي”.