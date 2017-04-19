أقدمت ميليشيات الحوثي، الأربعاء (19 إبريل 2017)، على جريمة جديدة باغتيال قائد قوات الطوارئ، العميد “وضاح الشحطري”، نجل أخت الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح.
وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات المدعومة من إيران نفّذت عملية الاغتيال إثر خلافات بينها وبين الشحطري، وفقًا لما نقلته قناة الإخبارية.
وأضافت المصادر، أن اللواء علي صالح الغني، مدير أمن محافظة المحويت، الموالي لصالح، لقي مصرعه، ضمن حادثة الاغتيال على طريق صنعاء المحويت.
وكان نجل أخت المخلوع صالح عائدًا من محافظة المحويت إلى صنعاء، بعد جولة تفقدية لتجمعات الحوثيين العسكرية وحلفائها من أتباع المخلوع.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الاغتيال تمّت بعد عديد من التصفيات المتبادلة ما بين أنصار صالح والحوثيين، بسبب ما تم تسميته من قبل أنصار صالح بـ”الطابور الخامس”.
ويعتبر الشحطري أول قتيل من أسرة صالح يسقط منذ بدء الحرب؛ حيث يتجنب أقارب صالح المشاركة في أية عمليات عسكرية، أو التواجد في الجبهات حفاظًا على سلامتهم.
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