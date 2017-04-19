كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، أن العائدات المتوقعة من الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بمبلغ 8 مليارات ريال متغيرة حسب استهلاك السلع وحركة الاستيراد والإنتاج.
وقالت الهيئة: ‘‘إن العائدات ستوجه بشكل مبدئي لمشروعات الدولة التنموية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، ما لم يرد شيء رسمي حول مصارف الضريبة الانتقائية”، بحسب صحيفة “الرياض”.
وأكدت أن المملكة ملتزمة بتطبيق ما ورد في الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الضريبة الانتقائية والسلع الخاضعة لها، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في محاضر اجتماعات السلطات الضريبية بدول المجلس.
وأشارت الهيئة، إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي سلع أخرى خاضعة للضريبة مع العلم أن صلاحية تحديد سلع أخرى تخضع للضريبة هي للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون، وهي لجنة لوزراء المالية لدول مجلس التعاون.
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