تعتزم وزارة النقل خصخصة الطرق؛ وذلك على غرار ما تم تطبيقه مؤخرا على عدد من المطارات داخل المملكة.
وكشف وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان -عقب لقائه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حيث استعرض خلاله كل المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة بالمنطقة، أمس الثلاثاء (18 أبريل 2017)- أن عملية الخصخصة ستتم عبر إسناد عملية إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص؛ وذلك مقابل تحصيل رسوم على استخدامها..بحسب مزمز
وقال الحمدان إن القطاع الخاص جزء من برنامج التخصيص في خطة الطيران المدني الذي اعتمده وأقره مجلس الوزراء، وتم التنويه به في رؤية المملكة 2030 وبدء تنفيذه بمشاركة بين الهيئة العامة للطيران والقطاع الخاص في بناء وتشغيل المطارات ومنحت الامتيازات لعدد من السنوات.
ولفت وزير النقل إلى مشاريع مشاركة للقطاع الخاص سيتم تطبيقها على بقية المطارات، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة للقطارات لجميع مناطق المملكة ستنفذ على مراحل وفترات مقبلة.
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