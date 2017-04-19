أقبلت مواطنة على رفع دعوى طلاق ضد زوجها، بعدما تركها بطفليها دون نفقة عليهم، وتركها معلقة لمدة عامين ونصف. وكشفت أم سعد عن معاناتها طيلة هذه الفترة، والتي اضطر بها الحال في النهاية إلى دخول المحاكم وطلب الطلاق.
وقالت أم سعد: “وافقت على زواجي منه بعد أن أقنعني بمرض زوجته العاقر، التي تعاني سكرات الموت”، وفقًا لـ “عكاظ”.
وتابعت: “وافقت عليه بعد أن عرفت بأنه من عائلة معروفة ولها سمعة طيبة، ولكن بعد أن أنجبت له الطفل الثاني صدمني بكلام لم أكن أتوقعه”.
وأوضحت أم سعد أنه قال لها: “مهمتي الآن انتهت كنت أرغب في إنجاب أطفال يحملون اسمي بعد موتي، وبعدها تركني معلقة لمدة عامين ونصف، تكلمت مع والدته”.
وأشارت أم سعد إلى أنه في الوقت الذي تخلى فيه زوجها السابق عن ابنيه، ولا يعلم عنهما شيئا ولا ينفق عليهما، فإنه يكفل يتيمين يعيشان معه في منزله وأنه يقوم على تربيتهما.
وأخبرت أم سعد بأنها تمكنت أخيرًا من فسخ نكاحها بحكم القاضي، مؤكدة أن معاناتها انتهت ولكن معاناة أبنائها بدأت فهم في أشد الحاجة لوالدهم واهتمامه.
وأكدت أم سعد انها حينما طالبته بالنفقة على أبنائه، قال لها أبنائي لن يدخلوني الجنة، وأنا رجل مديون علي قروض، مشيرة إلى كذب ادعاءاته حيث أنه يقضي إجازاته خارج المملكة باستمرار.
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