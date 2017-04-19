فضحت رسالة “واتساب” لسيدة عراقية ما يتعرض له المعتقلون السعوديون من ظروف معيشية صعبة في سجن الناصرية بالعراق، وتعرضهم للتعذيب خلال الفترة الماضية.
وقال والد أحد المعتقلين إن سيدة عراقية تواصلت معه عبر واتساب، وكشفت له عن تعرض السجناء السعوديين في سجن الناصرية للتعذيب؛ وذلك خلال زيارتها أحد أقاربها في السجن، حسب ما نشرته صحيفة “الوطن”، الأربعاء (19 أبريل 2017).
وبعد انقطاع تام بين المعتقلين السعوديين في السجون العراقية وأهاليهم دام أكثر من 4 سنوات، وصلت الأسبوع الماضي نحو 40 رسالة من خلال الصليب الأحمر الذي سلمها لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
لكن أحد الأهالي فوجئ بقدم تاريخ رسالة ابنه؛ حيث كتبها قبل 5 أشهر، مؤكدا أنها رسالة عامة مطمئنة على أحوال السجين دون تفصيل، بعد أن طمس السجان بعض التفاصيل قبل إرسال الرسالة.
وأضاف: “ننتظر منذ عدة أشهر وصول الرسالة من الصليب الأحمر، ثم تبعتها رسالة واتساب، قبل أسبوع واحد، تفيد بأن المعتقلين السعوديين يتعرضون للتعذيب، وأن هيئة الهلال الأحمر لم تف بوعدها سابقا، فلم تتابع تأمين كسوة الشتاء للمعتقلين، ولم تحقق الاتصال التلفزيوني بين المعتقلين وذويهم”.
وعزا مصدر في هيئة الهلال الأحمر السعودي، تأخير وصول رسائل السجناء السعوديين في العراق إلى تعنت إدارات السجون العراقية.
ويبلغ عدد المعتقلين السعوديين في السجون العراقية 70 سجينا؛ منهم 54 في سجن محافظة الناصرية جنوب العراق، و10 في سجن الرصافة ببغداد تمت محاكمتهم صوريا، وحكم عليهم بالإعدام دون إخطار سفارة المملكة، إضافة إلى 6 معتقلين في سجن المطار بالمثنى.
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