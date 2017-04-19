لا تزال أزمة لاعب خط وسط نادي النصر، عوض خميس، تشغل الشارع الرياضي السعودي خلال الفترة الحالية، وينتظر الجميع قرارات اتحاد الكرة السعودي بشأن اللاعب الذي قام بالتوقيع مع نادي الهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي النصر، لكنه عاد بعد ذلك وقام بتجديد عقده مع العالمي.
نجم النصر السابق، فهد الهريفي، كشف عن لقاء جمعه مع وكيل اللاعب عوض خميس، غرم العمري، وتحدث عن تفاصيله في تصريحات عبر قناة 24 الرياضية، حيث قال” “مداخلة حقيقية سيسألني الله عنها، قابلت غرم واتغديت معه، بعد المشكلة بيومين، وقالي أن اللاعب مبسوط بالتوقيع مع الهلال، وطلب اللاعب من وكيله البحث عن عمارة ليشتريها ويستثمر هذا المبلغ”..بحسب مزمز
وأضاف: “عندي شاهدين كانوا معي على الغذاء، أنا شاهد على حادثة عوض، اللاعب كان سعيد للغايه وقام بالدعاء لوكيله بعد توقيع العقد والحصول على الشيك الـ6 مليون ريال”، مشددا على أنه لا يعلم صدق الأمر، لكنه لم يسمع من وكيل عوض عن طلب اللاعب الحصول على سلفة مالية من الهلال.