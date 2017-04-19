أكد مصدر أمني مصري مسؤول أنه لا توجد شبهة جنائية في حادثة مصرع الشاب السعودي بكر باسم خوجة (22 سنة) «الثلاثاء» من الطابق السادس عشر بأحد الفنادق الكبرى بحي الزمالك بالقاهرة ، مضيفاً بحسب “عكاظ” أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها في الواقعة.
وفي وقت لاحق تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق لكشف ملابسات السقوط والوفاة، فيما أكد صديق الفقيد في أقواله للنيابة العامة:«إنهما كانا يقفان على شرفة الغرفة يتحدثان، وفجأة وجد صديقه يترنح ثم مال ناحية الشرفة ليهوي منها».
وذكر جد الفقيد نجيب يماني أن حفيده (22 عاماً) كان يحاول التقاط «سيلفي» مع صديقه، ما أدى لسقوطه المؤلم.
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