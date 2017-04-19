نعت الحزم والخرج، ابنها البار الشهيد المقدم ركن، فيصل بن سعود بن زبار السبيعي والذي وافته المنيّة، اليوم الثلاثاء، إثر حادثة سقوط الطائرة باليمن.
وأكد ابن عم الشهيد، فيصل سعد السبيعي أنهم يعتزون ويفتخرون بتضحيته تجاه الوطن.
وحول آخر تواصل بينهما، كشف عن أنّ الشهيد اتصل به يوم الأربعاء الماضي، حيث حرص في اتصاله على إنهاء بعض الأمور الوظيفيّة له والمساهمة في إنجازها.
وذكر أنّه يمتاز بحبه لوطنه ودينه، كما أنه صاحب أخلاق عالية بشهادة الجميع. وكانت آخر مشاركة للشهيد في مجموعات “الواتس آب”، دعوة في يوم الجمعة قال فيها: “اللهم اجعل الجمعة فرجًا لكل هم” بحسب صحيفة المواطن.
- هذه آخر مشاركة للشهيد فيصل بن سعود السبيعي على “واتس آب”
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