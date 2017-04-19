أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، استشهاد ‏النقيب طيار تركي الهويريني ضمن ضحايا الطائرة العمودية التي سقطت اليوم الثلاثاء، في مأرب.

ونعى المتحدث “الشهيد الهويريني”، الذي استشهد اليوم مع ثلاثة ضباط وثمانية ضباط صف في الحادثة، قائلاً: “استشهاد النقيب طيار تركي إبراهيم الهويريني “رحمه الله” من قوات الحرس الوطني بعد سقوط طائرته العمودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في مأرب”..بحسب مزمز

وكانت الطائرة العمودية قد سقطت، اليوم الثلاثاء، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استشهاد 12 ضابطًا سعوديًا، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب سقوطها.