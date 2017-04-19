تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي توتير صورة تظهر تهديدات مباشرة بالقتل لمنسوبي إحدى مدارس المملكة دون الكشف عن موقع المدرسة.
حيث كتب على جدران المدرسة “راح اقطع رأسك وأحطه عندي بالديوانية.. لو يجتمع العالم ما يفكك مني”، فيما طالب المغردون بضرورة تدخل الجهات المختصة لمعرفة كاتب العبارات والقبض عليه بحسب صحيفة تواصل.
- هذه آخر مشاركة للشهيد فيصل بن سعود السبيعي على “واتس آب”
- الحرس الوطني ينعى النقيب طيار “الهويريني” بعد استشهاده في الطائرة العمودية بمأرب!
- “الخطوط السعودية” توقف رحلة واشنطن في باريس .. لإنزال الركاب إلى دورات المياه
- أستاذ إعلام: وقف تغريم صالح كامل 226 مليوناً صدر في وقت قياسي.. ولا استجابة لتظلم مواطن من ساهر
- رحيل بشار وذخيرة لليمن ورسالة للإيرانيين ..”ماتيس” في السعودية يؤطر لأمريكا الجديدة
- بعد تحطيم مجسم الصليب ببريدة.. كاتب سعودي: لا نريد أن نوصف بأننا مثل داعش وطالبان بسبب المتنطعون
- النفيسي: لولا التدخل في اليمن والبحرين لتمددت النيران الصفوية إلى الحرمين الشريفين
- صورة: إعلان عن وظيفة سائق دينا للسعوديين فقط يشترط إجادة اللغة الفرنسية يثير جدلاً
- 30 هللة على كل وجبة.. ضوابط تنظيمية جديدة بشأن إفطار صائم بساحات الحرم المكي
- “الانذار المبكّر” تنبيهات برياح نشطة وأتربة مُثارة على مناطق الحدود الشمالية