في أحدث ظهور، بدا المخلوع اليمني، علي صالح، في حالة مزرية، أثناء لقاء ظهر فيه إلى العلن، الثلاثاء (18 إبريل 2017)، مع خريجي كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.
واستغرب عشرات الحضور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الهيئة التي ظهر عليها المخلوع صالح، إذ أصبحت بشرته أكثر سوادًا، ما ذكرهم بحالته التي ظهر عليها في خطاب ألقاه قبل عامين بعد أيام قلائل من انطلاق عمليات “عاصفة الحزم” لإعادة الشرعية في اليمن.
وقال شهود عيان، إن صالح ظهر في كلمته متشنجًا، فيما حوت غالبية عباراته على شتائم بألفاظ خارجة عن الآداب العامة بحق خصومه، ما دفع عددًا من الناشطين للتساؤل عن حقيقة الوضع الذي يمر به في صنعاء.
وبرر مراقبون، بحسب “المشهد اليمني”، الحالة التي ظهر بها صالح بأنها تعكس حالة من القلق الكبير الذي ينتابه حاليًّا جراء سيطرة التحالف والقوات الحكومية على مدينة وميناء المخا، وتوجههم لتحرير آخر المنافذ البحرية التي لا يزال يسيطر عليها، وهي مدينة وميناء الحديدة.
وأكد آخرون، أن صالح لم يستطع مداراة قلقه المتعاظم من خصومه وشركائه في الانقلاب “الحوثيون”، مذكرين بتصريح له قبل أيام حينما قال: “أنا لا أستطيع النوم وأنا على سريري، فكيف ينام هادي في اجتماع جامعة الدول العربية”، في إشارة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.
- هذه آخر مشاركة للشهيد فيصل بن سعود السبيعي على “واتس آب”
- الحرس الوطني ينعى النقيب طيار “الهويريني” بعد استشهاده في الطائرة العمودية بمأرب!
- “الخطوط السعودية” توقف رحلة واشنطن في باريس .. لإنزال الركاب إلى دورات المياه
- أستاذ إعلام: وقف تغريم صالح كامل 226 مليوناً صدر في وقت قياسي.. ولا استجابة لتظلم مواطن من ساهر
- رحيل بشار وذخيرة لليمن ورسالة للإيرانيين ..”ماتيس” في السعودية يؤطر لأمريكا الجديدة
- بعد تحطيم مجسم الصليب ببريدة.. كاتب سعودي: لا نريد أن نوصف بأننا مثل داعش وطالبان بسبب المتنطعون
- النفيسي: لولا التدخل في اليمن والبحرين لتمددت النيران الصفوية إلى الحرمين الشريفين
- صورة: إعلان عن وظيفة سائق دينا للسعوديين فقط يشترط إجادة اللغة الفرنسية يثير جدلاً
- 30 هللة على كل وجبة.. ضوابط تنظيمية جديدة بشأن إفطار صائم بساحات الحرم المكي
- “الانذار المبكّر” تنبيهات برياح نشطة وأتربة مُثارة على مناطق الحدود الشمالية