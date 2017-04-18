يعمل موقع “تويتر” -بشكل سري- على تحسين جديد، يتمثل في إضافة زر “ديسلايك” إلى التغريدات بشكل سري.
وبحسب موقع “ماشابل” الأمريكي، فقد أشار مستخدمون إلى أنهم بدؤوا يلاحظون ميزة “لم تعجبني هذه التغريدة” ( I didn’t like this tweet)، ضمن سلسلة الخيارات التي تظهر بالضغط على السهم أعلى التغريدات.
ولفت “ماشابل”، إلى أن “تويتر” أصدر الميزة العام الماضي لبعض مستخدمي “أي أو إس”، ثم أطلقها لبعض مستخدمي “أندرويد”، بينما لم يعرف أغلب المستخدمين بوجودها أصلًا.
ويبدو أن الميزة لا تزال في مراحل التطوير، فهي لا تظهر على جميع التغريدات، إنما بعضها، من دون أن يوضح “تويتر” سبب هذا التمييز في الظهور.
ويبدو أن “تويتر” سيستغلّ تلك الميزة، من أجل تحسين خوارزمياته لما يحب أو لا يحبه المستخدمون.
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