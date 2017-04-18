تأزمت علاقة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد سلطان مندش مع إدارة ناديه، بعد أن أقدمت الأخيرة على سحب سيارة BMW كانت قد سلمته إياها خلال الفترة الماضية، ليجد اللاعب نفسه مضطرا إلى استئجار سيارة حتى يتمكن من قضاء التزاماته اليومية التي يأتي في مقدمتها حضور التدريبات.
وكشفت مصادر قريبة من اللاعب أن الأخير طالب بمليون ونصف المليون ريال عن كل موسم مقابل تجديد عقده، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي، متمسكة بعرضها السابق البالغ مليونا و120 ألف ريال مقسمة على 4 مواسم، وفقا لصحيفة “مكة”.
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