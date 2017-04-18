تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، بعد ورود بلاغ عن قيامه بابتزاز إحدى الفتيات.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بشرطة لمنطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، وقال تم مداهمة منزل المواطن والقبض عليه وعثر بالمنزل على أكثر من 1175 حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة.
وأضاف: كما تم العثور على قطعة ذات لون اسود يحتمل أن تكون مادة الحشيش المخدر، بالإضافة لثلاثة أسلحة غير مرخصة ومجموعة من الذخائر لأسلحة مختلفة وتم تحريز المضبوطات وإحالتها للجهة المختصة وفقا لموقع تواصل.
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