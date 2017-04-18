أعلنت الخطوط الجوية السعودية توقف رحلتها رقم (35) المتجهة من جدة إلى واشنطن لمدة ساعتين في العاصمة الفرنسية باريس؛ بسبب تعطل بعض دورات المياه.

وأوضح المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أنه بعد إقلاع الطائرة صباح اليوم قرر قائدها التوقف في باريس لساعتين كإجراء وقائي قبل عبور المحيط؛ حرصا على راحة الركاب.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عدد دورات المياه المتاحة يكفي نظامياً لخدمة الموجودين على الرحلة، إلا أنه حرصا على راحة الركاب، سيتم استبدال الطائرة بأخرى تم تجهيزها ومن ثم مواصلة الرحلة.