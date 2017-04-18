وجه الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن عوض خميس، وأكد على تصعيد القضية للفيفا في حال لم يقتنع بالحكم.
وأكد “تركي” في مقطع فيديو “متداول”، أن العدالة موجودة، متمنيًا أن يفكر اتحاد الكرة في سمعة الكرة السعودية، مضيفًا: في حال لم أقتنع فيما سيصدر في قضية عوض خميس سوف نصعد الموضوع للفيفا؛ لأن موقفنا في القضية سليم 100%”..بحسب مزمز
وأوضح أنه لا يقبل أن يسلم نادي النصر إلى الهيئة العامة للرياضة، وعلى من يرغب في تقديم نفسه لتسلم رئاسة النادي أن يتقدم، وسأقول له أهلاً وسهلاً، وسأقدم استقالتي اليوم الثاني في حال تقدم مرشح للرئاسة.
وأضاف: الموسم الماضي تقدمت بالاستقالة ولم يترشح أحد ورشحت نفسي من جديد ولست متمسكاً بمنصبي ولكني لن أترك نادي النصر للهيئة مهما حدث”، مشيرًا إلى امتلاك نادي النصر لثمانية لاعبين بالمنتخب.
وتابع: الفريق بُني بتعب وجهد ومبالغ كبيرة وشاركوا فيه أعضاء الشرف، ومن الصعب أن يحضر رئيس ولا يدفع؛ لأن النصر نادي كبير، فعندما ترأس فيصل بن تركي النصر دفع ٢٨٠ مليون؛ وذلك لأن مهر النصر غالي.