قال الدكتور عبدالعزيز الزهراني، الأستاذ بكلية الآداب جامعة الملك سعود، اليوم الثلاثاء، إن ديوان المظالم أصدر حكماً بوقف تغريم رجل الأعمال صالح كامل 226 مليون ريال لصالح أمانة جدة بسرعة عاجلة، بينما نظر دعوى تظلم مواطن من مخالفة مرورية لم يستجِب له أحدٌ..بحسب مزمز
وقال “الزهراني” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “ديوان المظالم يُصدر قراراً بإيقاف مطالبة أمانة جدة لصالح كامل بدفع 226 مليون ريال في وقت قياسي، بينما كان المواطن يتظلم من ساهر ولا استجابة”.
ديوان المظالم يصدر قراراً بإيقاف مطالبة أمانة جدة لصالح كامل بدفع 226 مليون ريال في وقت قياسي، بينما كان المواطن يتظلم من ساهر ولا استجابة.