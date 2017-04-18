اعتبر الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عبدالله النفيسي أن تدخل دول الخليج العربي في البحرين واليمن، قد حال دون توغل إيران في المنطقة، ومنع امتداد نيرانها إلى العمق العربي، واحتلالها للحرمين الشريفين.
وقال النفيسي في تغريدتين دوّنهما على حسابه بموقع “تويتر” أمس الإثنين، إنه لولا تدخل قوات “درع الجزيرة”؛ لكانت البحرين في سجل الذكريات، ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفوية..بحسب مزمز
وأضاف أن “عاصفة الحزم” منعت تحول اليمن إلى حوزة لملالي إيراني، وحالت دون تمدد نيرانهم لتصل إلى البيت الحرام، ومنعتهم من أن تنبش أحقادهم قبور الصحابة في البقيع.
لولا قوات ( درع الجزيره) لكانت البحرين في سجل الذكريات ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفويه .
ولولا ( عاصفة الحزم ) لتحول اليمن إلى حوزه لملالي إيران ولامتدت نيرانهم للبيت الحرام ولنبشت أحقادهم قبور الصحابه في البقيع .فليبلغ عني ذلك