تُوفي مواطن سعودي يحمل الجنسية الأمريكية، إثر سقوطه من الطابق السادس عشر، بأحد الفنادق الشهيرة بحي الزمالك الراقي بالقاهرة.
وباشرت سلطات الأمن وجهات التحقيق المصرية الحادثة، حيث تمت معاينة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريحه لمعرفة سبب الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق لكشف ملابسات الحادث..بحسب مزمز
وأفاد صديق المجني عليه خلال التحقيقات أنهما كانا يتحدثان سوياً في شرفة الغرفة بالفندق، وفُوجِئ باختلال توازن المجني عليه، ثم مال ناحية الشرفة، ليسقط منها.
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