روى مواطن كيف تسبب مرور ناقة بجانبهم أثناء نزهة برية مع زوجته وأبنائهما في وفاة ابنته “11 عاماً” قبل أسبوع في مركز معشوقة بمحافظة القرى.
وأوضح أنه خرج مع أسرته بعد صلاة العصر في نزهة برية فمرّت ناقة بالقرب من مكان جلوسهم، وما أن رأت طفلته رينا – وكانت غافلة- الناقة حتى صرخت وسقطت مغشياً عليها وتم نقلها إلى مركز معشوقة الصحي إلا أنها فارقت الحياة في الطريق.
وتابع المواطن سالم الغامدي، وفقاً لـ”المواطن”، أن ابنته كانت في الصف الرابع بمدرسة تحفيظ القرآن بمعشوقة، وكانت من المتفوقات، وأنه اصطحب جميع أفراد أسرته في الأسبوع الذي سبق الحادثة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، وذلك تلبية لطلب رينا نفسها.
وكشف والد الطفلة، أن الحادثة تركت أثراً عميقاً لن يمحى بسهولة من ذاكرة والدتها وإخوتها، لذلك عمد لإخفاء كل مقتنيات طفلته رينا كي لا تنهار والدتها عند رؤيتها.
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