واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الإثنين، نظر قضية أحد أعضاء الخلية الإرهابية المتورطة في الاعتداء على سيارة دبلوماسية ألمانية بالعوامية، حيث قدم الادعاء العام لائحة الاتهام ضد المدّعَى عليه.
وتضمنت لائحة الاتهام الاعتداء على سيارة تابعة للسفارة الألمانية بالرياض، كان يستقلها دبلوماسيان ألمانيان في ربيع الأول 1435هـ، بإغلاق طريقها بإطارات وحرقها ثم مطاردتها وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش بمشاركة أشخاص آخرين، وإطلاق النار على رجال الأمن بشكل كثيف وعشوائي، وإطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية بمشاركة عدد من الأشخاص..بحسب مزمز
كما شملت لائحة التهم السطو المسلح على عدة محال تجارية ومطاعم ببلدة العوامية وسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال منها، وسلب مبالغ مالية من عدة أشخاص، وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح، والاشتراك في عملية حرق مدرسة العوامية المتوسطة، وتهديده أحد معلميها بإطلاق النار في الهواء لإخافته ثم الاعتداء عليه بالضرب.
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