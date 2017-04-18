تنازل الأمير فيصل بن تركي عن دعوته القضائية التي رفعها في وقت سابق على الهاكر الشهير محيا العتيبي وذلك بعدما قام الأخير باختراق حساب الأمير فيصل.
وقبل الأمير فيصل وجاهة سعد بن شنيبر الكسر ووالد محيا العتيبي وتنازل عن حقه القضائي وعفا عن العتيبي لوجه الله. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير فيصل بن تركي وهو يستمع لقصيدة ثناء وشكر في شخصه أثناء جلسة تصالح بينه وبين الهاكر..بحسب مزمز
يذكر أن تعرض حساب الأمير فيصل بن تركي رئيس ادارة نادي النصر اليوم للأختراق من قبل الهاكر “محيا العتيبي” والذي تمكن من اختراق الحساب للمره الثانية على التوالي في شهر ديسمبر الماضي وقد كانت المره الأولى التي هكر فيها الحساب من نفس الهاكر في 2016/4/5 م.
وقد غرد الهاكر على صفحة تويتر الخاص بالأمير وقتها عدة تغريدات مبرر فيها اختراقه للحساب قائلا ” اعتذر لسمو الامير لاكن اعلامكم هو اللي حدنا على هالأمور ، وفي تغريدة اخرى للهاكر قائلاً “لولا تعصب الإعلام الأصفر لما حدث هذا انتم من شحنتم الوسط الرياضي سواء اعلاميين او روؤساء انديه لذلك هذه ردة فعلنا فتقبلوها”.
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