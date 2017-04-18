أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، صباح اليوم، 7 تنبيهات في أقل من ساعة “40 دقيقة” شملت 7 مناطق في حالات مناخية تتواصل الى مساء اليوم.
ونبّه النظام التابع لهيئة الأرصاد مناطق الحدود الشمالية والشرقية “حفر الباطن” والقصيم وحائل والمدينة المنوّرة من حالة رياح نشطة – سحب رعدية بدأت الثامنة صباح اليوم وتتواصل إلى التاسعة من مساء اليوم مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تصل إلى (2) كم, مع فرصة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعديّة مُمطرة..بحسب واس
وفي منطقة الجوف، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الثامنة صباح اليوم وتتواصل إلى التاسعة من مساء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تصل إلى (2) كم.
أما في منطقة الرياض، فنبّه النظام من حالة رياح نشطة وأتربة من الثامنة ونصف صباح اليوم إلى التاسعة مساءً، يتخللها استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تصل إلى (2) كم.