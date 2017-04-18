وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية استفسارات إلى 13 أمانة في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، عن عدم وضع شعارها في بواباتها الإلكترونية.
وذكرت مصادر لـ«الوطن» أن 3 بوابات إلكترونية فقط تابعة لأمانات منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية ومحافظة الطائف، التزمت بوضع اسم أو شعار وزارة الشؤون البلدية والقروية في صفحتها الرئيسية الافتراضية، أو ضمن شعارها الرسمي، وذلك من أصل إجمالي الأمانات الـ16 التابعة للوزارة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
وفيما عادلت نسبة الأمانات الملتزمة بوضع شعار الوزارة 18.75%، مقابل 81.25% أمانات غير ملتزمة بوضع الشعار، كشفت المصادر توجّه وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى إلزام بوابات أمانات المدن والمناطق بوضع شعار الوزارة الجديد، ضمن أيقونات صفحاتها الرئيسية الإلكترونية، أو تضمينه في شعاراتها الرسمية خلال الفترات القريبة المقبلة.
وبينت المصادر أن عددا من أمانات المناطق تقدمت بمقترحات إلكترونية لتوحيد بواباتها الرقمية، أسوة بالمواقع البلدية في بعض الدول المجاورة، التي استطاعت تقديم قوالب موحدة.
أمانات ملتزمة بشعار الوزارة
بوابة أمانة منطقة المدينة المنورة
بوابة أمانة منطقة الحدود الشمالية
بوابة أمانة محافظة الطائف
أمانات غير ملتزمة بشعار الوزارة
بوابة أمانة العاصمة المقدسة
بوابة أمانة محافظة جدة
بوابة أمانة المنطقة الشرقية
بوابة أمانة منطقة الرياض
بوابة أمانة منطقة الباحة
بوابة أمانة منطقة عسير
بوابة أمانة منطقة الجوف
بوابة أمانة منطقة حائل
بوابة أمانة منطقة القصيم
بوابة أمانة منطقة جازان
بوابة أمانة منطقة نجران
بوابة أمانة منطقة تبوك
بوابة أمانة محافظة الأحساء