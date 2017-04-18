فيما نفت الشركة السعودية للكهرباء صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول استغناء الشركة عن 10 آلاف موظف، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح حسين العواجي لـ«الوطن»، أن تقليص عدد الموظفين يصب في مصلحة المستهلك، نظرا لتخفيض نسبة التكاليف إلى حد أدنى، نافيا في الوقت ذاته وجود تعديلات جديدة على تسعيرة التعرفة الكهربائية في الوقت الراهن.
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