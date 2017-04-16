كشف المشرف العامّ على صندوق التنمية العقاري، أيهم اليوسف، أن برنامج “القرض المعجل”، لا يشمل المتقدمين بشرط الأرض، مؤكدًا أن البرنامج لا يزال موجودًا حاليًا للمنتظرين على قوائم الصندوق، بعد إطلاق برنامج التمويل المدعوم.
وكان برنامج القرض المعجل الذي أطلق العام الماضي، يستهدف المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار بقروض صندوق التنمية العقاري، ويسهم في تقليص مدة انتظارهم، ويموّل الوحدات السكنية الجاهزة بشكل فوري بتكلفة مخفضة عن طريق البنوك.
بينما يستهدف برنامج التمويل المدعوم المواطنين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، الذين سوف يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري.
ووفقا لموقع عاجل أعلن اليوسف، عن صدور الموافقة بتخصيص 7,700 طلب لمتقدمين جدد، ليصل مجموع الذين تمت الموافقة عليهم خلال حملة “سكني” إلى 23,100 مستفيد، وهو ما يقارب نسبة 30% من الـ85 ألف منتج سكني المستهدف تحقيقه في عام 2017.
وأكد أيهم اليوسف على أن كل البنوك وشركات التمويل التي تعاقد معها الصندوق، تمنح قروضًا تمويلية متوافقة مع الشريعة.
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