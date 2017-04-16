نجحت بلدية الجامعة الفرعية بجدة في التوصل إلى مستودع “بهارات الأقدام”، وقامت بإغلاقه، عقب تداول مقطع يظهر فيه أحد العاملين، وهو يضع البهارات في منطقة غير نظيفة ومعزولة، ثم يطأ جزءًا منها بقدمه بجوار دورات المياه.
وقال مساعد أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب؛ أنه تمّ تكثيف البحث عن مكان المستودع الذي يعدّ من أكبر المستودعات بحي الجامعة بجدة، عقب انتشار مقطع البهارات، مساء أمس السبت (15 إبريل 2017)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد الوصول إليه من قِبل بلدية الجامعة، اتّضح أن المخالفة صادرة من ثلاجة ومستودعات تابعة للمستودع، وتمّ إغلاق الموقع بعد انتشار المقطع.
وأضاف المتعب أنه تمّ إتلاف جميع البهارات الموجودة التي ظهرت في مقطع الفيديو من قِبل مراقبي بلدية الجامعة الفرعية، والتي كانت موجودة بالشارع وخارج المستودع، واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقه حيث سيتم فرض غرامات مالية عليه.