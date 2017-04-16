أثارت تغريدة لـ عمر أحمد مسعود ، نجل رئيس الاتحاد الراحل أحمد مسعود ، حالة من الجدل بين النشطاء.
وجاءت تغريدة “عمر” حول الشيك البالغة قيمته ثلاثين مليون ريال ، والذي قدمه والده لم يدخل خزينة النادي.
وتسائل “مسعود” عن كيفية تخفيض ديون الاتحاد، مشيراً إلى أن التفاصيل سيعلنها في الجمعية العمومية للنادي.
يذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد اشترطت إسناد رئاسة النادي لمدة عام للشخص الذي يستطيع تدبير ثلاثين مليون ريال ويقدمها للنادي بشيك مصدق، وبعد تمكن أحمد مسعود من تدبير المبلغ تم إسناد رئاسة نادي الاتحاد له، غير أن المنية وافته عقب فترة قصيرة من توليه الرئاسة..بحسب مزمز
إذا كان “المبعبع” عاقل فحدثه بما يعقل.
شيك الـ٣٠ لم يدخل النادي .. عجبا ؟!
كيف خفضت الديون وسجلنا بدون.
التفاصيل في الجمعية العمومية …