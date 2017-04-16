نقلت فتاة في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات الحكومية بجدة، بعد تعرضها لطلق ناري بشكل خاطئ، أثناء خروجها من منزل أحد أقاربها بحي الجامعة بجدة.
وقالت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة “عاجل”، إن الفتاة حضرت الخميس (14 أبريل 2017)، مناسبة عائلية بصحبة والدتها في منزل أحد الأقارب بحي الجامعة؛ حيث صادف خروجهما وجود حملة مداهمة تستهدف عددا من العمالة المخالفة بذات الحي.
وبينت المصادر، أن الفتاة كانت تنتظر سيارة لتعيدها ووالدتها إلى المنزل، إلا أنها تلقت 3 طلقات تحذيرية كانت الجهات الأمنية قد وجهتها لعدد من العمالة الهاربة من الموقع.
وأكدت ذات المصادر أن الفتاة نقلت على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات؛ حيث خضعت لعملية استخراج الطلقات من جسمها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية في تحسن فيما ستخضع لعناية طبية.
ولم تفصح الأسرة عن أي معلومات حول موقفها من الواقعة؛ حيث تشير المعلومات إلى أن العائلة تنتظر استقرار حالتها قبل الشروع في أي إجراءات.
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