تداول رواد مواقع التواصل إعلان مسابقة رمضانية مثيراً للجدل، بسبب الجائزة التي رصدتها أحد مكاتب استقدام الخادمات في مملكة البحرين.
وكان المكتب قد نشر إعلاناً ترويجياً لمسابقة بمناسبة قدوم شهر رمضان، وكانت جائزة المسابقة الحصول على خادمة إثيوبية، شريطة أن يكون لدى المتسابق تصريح عمل خادمة منزل.
فيما أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين بمتابعة الإعلان المنشور على شبكات التواصل والتأكد من كون هذا الحساب تابعاً فعلياً للمكتب وتوجيه الإدارات المعنية في الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية الرادعة، واستدعاء صاحب مكتب التوظيف المعني، والتحقيق معه بشبهة الاتجار بالأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية في حالة ثبوت تهمة الاتجار عليه.
كما قامت الهيئة بتعليق عمل المكتب لحين انتهاء التحقيقات، بعد ارتكابه مخالفات مصنَّفة ضمن شبهة الاتجار بالأشخاص.
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