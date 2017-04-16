صوَّت مجلس الشورى، اليوم، بالموافقة على مشروع فرض الضريبة الانتقائية؛ تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الجلسة الإضافية المُغلقة التي عقدها المجلس، اليوم؛ حيث يُتوقع صدور بيانٍ يوضّح فيه الموضوعات التي ناقشها المجلس، وما اتخذه من قراراتٍ بشأنها..بحسب واس
- في جلسته المُغلقة.. الشورى يصوِّت بالموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية
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