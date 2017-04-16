أكد السفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلينييرغ أن صورة المملكة التي رآها عند قدومه إليها مختلفة تمامًا، عما كان في ذهنه قبل ذلك، واصفًا الشعب السعودي بالمضياف واللطيف.
وقال السفير، ردًا على سؤال عن معلوماته عن المملكة قبل أن يأتي إليها، وكيف وجدها حين القدوم، إن معرفته بها كانت قليلة جدا، حينما عين سفيرا لبلاده فيها، وهي حالة الكثيرين في أوروبا الغربية وفي العالم عموما، إلا أنه قرأ كثيرا عنها، حتى إذا وصل إليها كان لديه قدر من المعرفة عنها.
وأوضح أن قدومه للمملكة صحح الكثير من المعلومات لديه، فقد توقع أن تكون المملكة أكثر عدائية أو مجتمعًا صعبًا أو بلدا متطرفا، إلا أنه تفاجأ كثيرا بعد أن اكتشف أن المملكة غير ذلك، فهي بلد مضياف جدا، وشعبها لطيف يرحب بالضيف، وأن هذا غير معروف خارج المملكة، ويرى أن تجربته في المملكة كانت إيجابية للغاية، وهو ممتن جدا لهذا.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “حوار دبلوماسي” على “روتانا خليجية”، أن المكان الأول الذي أعجبه في المملكة هو مدائن صالح لأن له سحره الخاص في نفسه، ولأسباب أخرى، كما أنه يحب مدينة “العلا” ليس فقط لوجود مدائن صالح فيها، ولكن المناظر الطبيعية هناك، مذهلة حقا.
وأشار إلى أنه زار مؤخرا الهفوف والأحساء والدمام، ووجد أن تلك المناطق شديدة الإثارة وهي مختلفة عن باقي مناطق المملكة، كما أنه يذهب إلى جدة مرة كل شهر أو شهرين لأنه يرى أنها متميزة لكونها مدينة قديمة جميلة جدا، تحس فيها بعبق التاريخ الذي يمكن استثماره إلى أبعاد كبيرة للغاية.
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