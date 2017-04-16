سفير سويسرا لدى المملكة: كنت أعتقد أن الشعب السعودي عدائي وصعب.. فوجدته مضيافًا ولطيفا

المحتوى السابق المحتوى التالي خطأ صحفي من وكالة الأنباء الصينية كاد ان يشعل حرباً عالمية