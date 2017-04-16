وقعت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية في خطأ صحفي، كان من الممكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية.
وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية “أطلقت” صاروخًا أثناء احتفالاتها بيوم الشمس، السبت، في حين كانت تقصد أن بيونج يانج “استعرضت” الصاروخ فقط، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
ومع التوتر المتصاعد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة مؤخرا، والتهديدات المتبادلة بين البلدين بإمكانية شن هجمات، كان من الممكن أن يعمل العنوان كمحفز على اندلاع حرب.
وتلقفت وسائل إعلام أمريكية العنوان، ومنها “بلومبرج” التي نقلت عن “شينخوا” إطلاق صاروخ كوري شمالي.
لكن حقيقة ما حدث كان مجرد استعراض للصواريخ محملة على شاحنات، ضمن عرض عسكري في كوريا الشمالية احتفالا بيوم الشمس. وسرعان ما تداركت الوكالة الصينية خطأها وأصلحته، وتبعتها في ذلك وسائل الإعلام الأمريكية بما فيها “بلومبرج”.
وعرضت كوريا الشمالية ما يبدو أنها صواريخ جديدة طويلة المدى وأخرى تطلق من غواصات، في يوم الشمس الذي يوافق الذكرى الخامسة بعد المائة لميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونج.
وكان الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة جوية سورية الشهر الجاري، أثار تساؤلات بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، التي أجرت عدة تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة. وحذرت واشنطن من أن سياسة “الصبر الاستراتيجي” مع كوريا الشمالية انتهت.
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