عارض عضو جمعية الاقتصاد السعودية والكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري؛ هيئة الإحصاء في أرقامها بخصوص معدلات البطالة، مؤكداً أنها 23.1% وليست 12% فقط.
وهاجم “العمري”؛ عبر برنامج “يا هلا” برامج توطين سوق العمل، واصفاً إياها بأنها فاشلة بامتياز، وأنتجت سَعوَدَة وهمية، وزيادة في الاستقدام بزيادة الضعف، كاشفاً مفاجآت عبر الأرقام.
وأضاف: “لدينا زيادة بأكثر من 38% في العمالة غير السعودية، وزيادة في عدد العاطلين عن العمل بـ 128% ، ولدينا نقصٌ في توظيف السعوديين في وظائف إنتاجية”.
وقال: “مع بداية برامج نطاقات في 2011 إلى نهاية 2016 كانت نسبة غير السعوديين الذين يستحوذون على وظائف تنفيذية قيادية في القطاع الخاص لا تتجاوز 9 %؛ بينما وصلت اليوم الي النصف”، محذّراً من أن احتلال غير السعوديين الوظائف سيزيد..بحسب مزمز
وبيّن: “فُصل العام الماضي 57 ألف شاب، وفي الربع الأول من العام الجاري قد يصل عدد المفصولين إلي نصف هذا العدد أو أكثر”، مشيراً إلى أن مصدر إحصائياته من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وكشف “العمري”؛ أرقاماً صادمة عن العطالة النسائية في المملكة، بقوله: “أعلى معدل بطالة في العالم هو بين العاطلات السعوديات ، وعدد العاطلات من حملة الشهادات الجامعية يشكلن ضعف عدد الشباب السعوديين العاطلين، ولدينا في مخرجات التعليم من كل 3 خريجين من الجامعات فتاتان!
وتابع: “لو أدري أن نهايتها ستقعد في منزلها عاطلة عن العمل وتشارك في (هاشتاقات ابحثوا لنا عن وظائف) كان ما صرفنا عليها مليوناً ونصفاً لكي تحصل على الشهادة الجامعية!”.
واختتم قائلاً: “لدينا الآن ما يقارب مليون مواطن عاطل عن العمل في مقابل 10 ملايين أجنبي وجدوا فرص عمل وممتازة جداً”، متسائلاً: “إذن أين الخلل والمشكلة؟”.