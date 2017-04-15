أكد “نائل الجبير” مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن أن الحكومة السعودية ستستمر في الدفاع بقوة عن اسمها ونزاهتها ضد الاتهامات الموجهة إليها.
وأشار في مقال نشره بمجلة “بوليتيكو” الأمريكية، إلى أن المملكة تُعرب عن تعاطفها العميق واحترامها لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001م وأسرهم، ولكل ضحايا الهجمات الإرهابية، لكن الحزن لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحقائق.
وذكر أن العديد من التحقيقات الحكومية الأمريكية التي رفعت عنها السرية الآن، خلصت إلى عدم وجود دليل يدعم الاتهامات الموجهة للمملكة بأنها لعبت دوراً في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية أو أعضاء في الأسرة الحاكمة قدموا دعماً للهجمات أو كانوا على علم مسبق بالعمليات الإرهابية.
ووفقا لموقع تواصل لفت إلى أن المملكة تتفهم أن مشاركة مواطنين سعوديين في الهجمات يعطي جاذبية لنظريات المؤامرة ضد المملكة لدى البعض، إلا أنه من المهم تذكر جيداً أن المملكة كانت ضحية العشرات من الهجمات الإرهابية خلال السنوات العشرين الأخيرة، بعد إعلان تنظيم “القاعدة” الحرب منذ فترة طويلة على المملكة.
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