حدد مرور العاصمة المقدسة 10 طرق يمكن للمعتمرين وزوار المسجد الحرام اتباعها لضمان عدم تعرض سياراتهم للمخالفات أو السحب من مواقع إيقافها، خاصة في المنطقة المركزية.
وقال المتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري إن سحب السيارات يتم في حال التوقف الطويل في الشوارع الرئيسة والذي يؤدي لتعطيل الحركة المرورية، ومضايقة الجهات الخدمية، وفقاً لصحيفة “مكة”.
ودعا أصحاب السيارات للحرص على إيقافها بالمواقع المخصصة لذلك، وعدم تركها على أطراف الشوارع، وأمام المرافق العامة، وتجنب الوقوف بالمواقف المخصصة لمركبات الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن إيقاف السيارات في المناطق المخصصة للمشاة، ومداخل الإدارات والفنادق، وأطراف الأنفاق، ومسارات الدخول والخروج الخاصة بالمواقف، إضافة لتجنب إيقافها في مواقف حافلات النقل العام.
ونصح الأنصاري أصحاب السيارات بالبحث عن المواقف العامة في الأحياء المحيطة بالمنطقة المركزية، أو إيقاف سياراتهم في مواقف الشوارع الخلفية، محذراً من ترك المركبة في الموقف نفسه لفترات طويلة.
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